مالك السفينة اللبنانية المختطفة: أسافر للكاميرون في أقرب وقت لإعادة كل الطاقم بسلامة

قال عدنان الكوت، مالك السفينة اللبنانية المختطفة «ميلان - 1»، إنها ليست الرحلة الأولى للمركب على نفس الخط، موضحًا أنه وشقيقه أجريا 12 رحلة على نفس الطريق «نيجيريا - الكاميرون».

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أن هذه الرحلة الثانية للطاقم المختطف على نفس الطريق، مؤكدًا أن القراصنة مطالبهم مادية فقط.

وذكر أن القراصنة يريدون 1.5 دولار لإعادة المختطفين، معقبًا: «المركب كلها ماتسواش 500 ألف دولار، لذا نحاول التفاوض للوصول إلى مبلغ أستطيع دفعه».

وذكر أنها المرة الأولى التي يتعرض فيها للقرصنة، مضيفًا أن المبلغ الذي طلبه القراصنة خيالي.

وتابع: «في أقرب وقت سأكون في الكاميرون مع التاجر لإعادة الطاقم كله بخير وسلامة، مش قاعد وساكت»، وفقًا لتعبيره.

وكانت مصادر، كشفت في وقت سابق، عن اختطاف مواطنين مصريين كانا على متن سفينة البضائع اللبنانية «ميلان – 1» منذ أيام، بالقرب من السواحل البحرية النيجيرية خلال توجهها إلى الكاميرون، موضحة أن السفينة مملوكة لشخص لبنانى يدعى عدنان الكوت، قام بتأجيرها لشخص يدعى تافو لورانس.