حجز المتهم بسرقة «بطتين» في دمنهور

قررت النيابة العامة بقسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، حجز المتهم بسرقة بطتين من إحدي السيدات بمدينة دمنهور، علي ذمة تحريات المباحث الجنائية بشأن الوقعة.

وترجع أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من إحدي السيدات بقيام أحد الأشخاص يقود سيارة ملاكي بسرقة " جوز بط " منها وفر هاربًا وبالفحص تبين أنه أثناء قيام سيدة ببيع الطيور بسوق حى شبرا بمدينة دمنهور، ونزول شخص من سيارة ملاكي وطلبه شراء بطتين من السيدة وعقب الانتهاء من عملية الشراء طلب منها شراء 2 كيلو بطاطس وأثناء تحضير السيدة للبطاطس فر هربًا، وبمراجعة الكاميرات الموجودة في المنطقة أظهرت أرقام السيارة وتم تحديد صاحبها.

على الفور انتقل ضباط المباحث وتم ضبط المتهم ويدعي" محمد.ع"، محام مفصول من نقابة المحامين وتبين وجود البطتين وتم التحفظ عليهم، وتحرر المحضر رقم 14917 لسنة 2020 قسم دمنهور وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أكد مصدر بنقابة المحامين بالبحيرة، أن المحامي صاحب واقعة سرقة بطتين من إحدي السيدات الريفيات، مفصول من النقابة العامة للمحامين منذ 3 سنوات، لإتهامه في عدد من القضايا والحكم عليه بالحبس منها قيامه بتزوير محررات رسمية وتم حبسه في تلك القضية أكتوبر 2016 مشددًا على أنه ليس له علاقة بالنقابة منذ فصله.