قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن منصة «أيادي مصر» تعرض ما يقرب 1390 منتَجا من الصناعات اليدوية، مشيرا إلى أنها تستهدف تنمية أهالي الريف.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أن آلاف العارضين سيشاركون في منصة أيادي مصر خلال الشهور المقبلة، مشيرا إلى أن عملية الشراء على المنصة تتم بشكل إلكتروني بالكامل.

وأكد أن المنصة ستتيح عملية التسويق الداخلي والخارجي، موضحا أن المسؤولين عن تدريب الصناع على تسويق منتجاتهم عبر المنصة شباب مصري من مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن منصة «أيادي مصر» ستوفر مئات آلاف الفرص لأصحاب الحرف والورش، واصفا جودة المنتجات المعروضة على منصة أيادي مصر بأنها «عظيمة».

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن منتجات الفخار المعروضة عبر المنصة، مصنوعة بشكل راق.

وحول تطبيق قرار منع المواطنين غير الملقحين المصالح الحكومية، قال: «تم تطعيم العاملين في ديوان الوزارة بنسبة 100%، وفي المحافظات تم تنفيذ قرارات الحكومة بمنع دخول المواطنين غير المطعمين».