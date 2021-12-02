حازم إمام ينتقد قرارات كيروش الفنية في مباراة مصر ولبنان

انتقد حازم إمام، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، قرارات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، خلال مواجهة لبنان في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس العرب «قطر 2021».

وحقق المنتخب الوطني فوزًا صعبًا على نظيره البناني بهدف دون رد جاء من ركلة جزاء سجلها محمد مجدي أفشة، في افتتاح مشوار المنتخبين بكأس العرب، مساء أمس الأربعاء.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية عبر راديو «أون سبورت»: «أرى أن كيروش لا يتعاون أو يتواصل مع طاقمه المساعد بالشكل المطلوب».

وأضاف: «أتعجب بشدة من قيام المدرب بعدم ضم طارق حامد لقائمة الفراعنة لكأس العرب، رغم ما يمتلكه من خبرة وثقل في المستطيل الأخضر، في حين قرر ضم مهند لاشين الذي يفتقد إلى الخبرة».

وتابع: «قرار استبدال مصطفى فتحي بين شوطي لقاء لبنان أمر غريب، خاصة أن اللاعب ظهر بشكل جيد في الـ45 دقيقة الأولى».

وأتم: «إصرار المدير الفني على مشاركة محمد شريف في مركز الجناح قرار غير مقنع، خاصة أن مروان حمدي ليس في أفضل حالاته».