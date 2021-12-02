أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" - الذراع الصحي للاتحاد الأفريقي- اليوم بلوغ إجمالي عدد الاصابات المتأثرة بفيروس كورونا في القارة 8 ملايين و 650 ألف حالة و224 ألف وفاة فيما بلغ المتعافين 8 ملايين و100 ألف شخص.

وأوضحت "المراكز الأفريقية" - وفق بيان- ارتفاع نسبة تحصين سكان القارة الأفريقية بلقاح كورونا إلى 6.7 في المائة، وسجلت نسبة من تلقى جرعة واحدة 10 في المائة.

وبشأن ظهور متحور "أوميكرون"، أوصت المراكز الأفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.

ودعت إلى الابتعاد عن قرارات فرض حظر السفر على الأشخاص القادمين من البلدان التي أبلغت عن هذا المتحور مع التأكيد على أن هذا الإجراء لم يسفر عن نتيجة.

وعن تحقيق أقصى استفادة من لقاحات الدول المانحة والجهات المتبرعة، أوصت "المراكز الأفريقية" الجهات والدول المانحة للقاحات بضرورة اتباع بعض التوصيات الرامية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه اللقاحات التي يحيط عملية إمدادها ما يؤدي إلى إفسادها.

ودعت إلى أن تكون مدة صلاحية اللقاحات لا تقل عن 10 أسابيع عند وصولها إلى البلد، مع استثناءات محدودة فقط عندما تشير البلدان المتلقية إلى الاستعداد واستيعاب الجرعات مع فترات صلاحية أقصر، وأن تكون البلدان المتلقية على علم بتوافر الجرعات المتبرع بها قبل 4 أسابيع على الأقل من وصولها المؤقت إلى البلد.

يذكر أن "المراكز الأفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.