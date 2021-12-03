إبراهيم عيسى: منع أغاني المهرجانات والراب مخالف للدستور وحرية الإبداع

قال الإعلامي ابراهيم عيسى، إنّ مصر محاطة في الفترة الحالية برفض لحرية الإبداع مع محاولة تصدير نوع واحد من الفن والتفكير فى كافة المجالات.



وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أنّ من يريد أن يغير هذه الأنماط تلاحقه الاتهامات.



وأشار إلى أزمة المهرجانات قائلًا: "منع أغاني المهرجانات مخالف للدستور وحرية الابداع والدستور يحتم حرية الإبداع".



وأوضح أن الدين يشهد حالة من الجمود وعدم الاجتهاد وفتاوى المنع والتحريم في كل وقت، وتابع: "الإخوان بيشغلوا اللجان حول مناقشة أي قضية دينية والناس تجري ورا السائد وخلاص، والناس تهاجم دون قراءة أو معرفة ولكن يسيرون مع الرائج والسائد".



وأوضح عيسى، أنّ دعاة الحريات الشاملة المشمولة بالرعاية الدستورية هم الذين يواجهون طول الوقت بمعاندة ومكابرة، كما أشار إلى أن بعض المثقفين لا يقبلون الاجتهاد في التفكير ويتبنون أفكارًا رجعية.