ذي إندبندنت: المملكة المتحدة توافق على لقاح زيفودي المضاد لكورونا وأوميكرون

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وافقت الجهات الصحية البريطانية على علاج جديد بالأجسام المضادة أحادية النسيلة لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" من إنتاج شركة جي إس كيه، التي تؤكد أنه يبدو فعالا في علاج الأشخاص المصابين بسلالة أوميكرون.

وذكرت صحيفة ذي إندبندنت، البريطانية -في تقرير عبر موقعها الإليكتروني اليوم الخميس- أن التجارب خلصت إلى أن اللقاح زيفودي المعروف أيضا باسم سوتروفيماب يقلل من حالات دخول المستشفى والوفاة بنحو 79% بين المرضى المعرضين للخطر.

وأضافت الصحيفة أن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية قد أجازت استخدام لقاح زيفودي مع الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد-19 الخفيف إلى المعتدل والمعرضين لخطر الإصابة بأعراض شديدة.

وفي الوقت نفسه، سارعت المملكة المتحدة بتوقيع عقود جديدة لملايين لقاحات كوفيد-19 في ضوء ظهور أوميكرون.

بدوره، قال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد، إنه تم الحصول على حوالي 60 مليون جرعة من موديرنا إلى جانب 54 مليون جرعة من شركة فايزر للعام المقبل و2023.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه هيئة خدمات الصحة البريطانية لتكثيف حملة الجرعات المعززة قبل عيد الميلاد.