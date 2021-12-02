ارتفاع أسعار الكهرباء في سنغافورة بنسبة 1290% خلال يومين

تواجه سنغافورة ارتفاعا دراماتيكيا جديدا في أسعار الجملة للكهرباء في ظل معاناة البلاد من تداعيات أزمة الطاقة العالمية نظرا لاعتماد سنغافورة على استيراد أغلب احتياجاتها من الطاقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر الجملة للكهرباء ارتفع اليوم الخميس، إلى 4499 دولار سنغافوري (3293 دولار أمريكي) لكل ميجاوات/ساعة كهرباء، في حين كان السعر يوم الثلاثاء 61ر323 دولار سنغافوري لكل ميجاوات/ساعة.

يأتي ارتفاع أسعار الكهرباء نتيجة النقص في إمدادات الغاز الطبيعي وتوقف غير مخطط لبعض محطات التوليد إلى جانب تضرر البلاد من الارتفاع الكبير لأسعار الوقود في العالم بحسب جيمس ويستلر رئيس إدارة تداول مشتقات سوق الطاقة العالمية في شركة سيمبسون سبينس يونج.

يأتي الارتفاع الأخير في أسعار الكهرباء بعد أقل من شهرين من ارتفاع مماثل دفع العديد من شركات توزيع الكهرباء في سنغافورة إلى التوقف عن العمل.