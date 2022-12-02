 ألمانيا تعتزم إرسال 7 دبابات جيبارد لأوكرانيا - بوابة الشروق
الجمعة 2 ديسمبر 2022 12:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

ألمانيا تعتزم إرسال 7 دبابات جيبارد لأوكرانيا

وكالات
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 12:19 م | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 12:19 م
أفاد الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، بأن برلين تستعد لتسليم سبع دبابات من طراز جيبارد لأوكرانيا، لتضاف إلى 30 دبابة للدفاع الجوي تُستخدم بالفعل لمحاربة الجيش الروسي.

وذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية، التي كانت أول من أورد عدد الدبابات الإضافية والتي كان من المقرر في البداية تكهينها، أنها ستصل إلى أوكرانيا في ربيع عام 2023.

وأضافت المجلة أن إرسال الدبابات السبع، التي تخضع حاليا لعملية إصلاح لدى شركة تصنيع الأسلحة كراوس مافاي فيجمان ومقرها ميونيخ، يهدف لمساعدة أوكرانيا في حماية مدنها وبنيتها التحتية من القصف الروسي، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

ولم تذكر الحكومة متى تعتزم تسليم الدبابات، التي قالت إنها جاءت من مخازن الشركات المصنعة.

وأوضحت دير شبيجل أن الحكومة تعتزم إرسال المزيد من الذخيرة لدبابات جيبارد مع الدبابات الإضافية.

وينطوي توريد هذه الذخيرة على إشكالية لأن سويسرا التي تمتلك مخزونا من الذخيرة ترفض توريدها وتؤكد على وضعها المحايد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك