 مدير الطاقة الذرية: تم إحراز تقدم كبير في جهود ضمان سلامة محطة زاباروجيا - بوابة الشروق
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مدير الطاقة الذرية: تم إحراز تقدم كبير في جهود ضمان سلامة محطة زاباروجيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 12:43 م | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 12:43 م

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الجمعة، إنه تم إحراز تقدم كبير في الجهود المبذولة لضمان سلامة محطة زاباروجيا للطاقة النووية.

وأشار جروسي - في تصريحات صحفية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أنه تم الاتفاق على مبادئ أساسية محددة تتعلق بالأمن بالأساس، وهذا يعني أنه لا ينبغي أن تكون هناك هجمات من وإلى المنشأة، وأنه من المهم الامتناع عن التلاعب بالوضع لصالح أي من الأطراف.

وكان الجيش الروسي قد اتهم القوات الأوكرانية بقصف محطة الطاقة النووية زاباروجيا، لافتا إلى أن الصواريخ الأوكرانية استهدفت خطوط الكهرباء للمحطة.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين في وقت سابق، بأنه من الضروري الاتفاق على إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية بأسرع ما يمكن.

يشار إلى أن (موسكو) و(كييف) تتبادلان الاتهامات بقصف المحطة التي تعد أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا برمتها، وتخضع، منذ أوائل مارس الماضي (2022)، لسيطرة القوات الروسية.. ويعد هذا المجمع مصدراً مهماً لتزويد أوكرانيا بالكهرباء، إذ تؤمن تلك المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية، للبلاد أكثر من 20% من احتياجاتها الكهربائية.

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