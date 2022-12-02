شاروخان: أفكر في تقديم أفلام أكشن في السنوات العشر المقبلة مثل سلسلة Mission Impossible

كشف الفنان الهندي العالمي شاروخان عن تفاصيل فيلمه القادم، أثناء وجوده بمهرجان البحر الاحمر السينمائي بجدة، وقال إنه يستعد لتصوير فيلم Pathan هو فيلم أكشن، تم تصويره في أماكن عديدة مثل: "إسبانيا، روسيا، دبي، والصومال".

وتمني أن يثير الفيلم إعجاب الجمهور، موضحا أنه لم يقدم أفلام الإثارة والحركة من قبل، فمعظم أفلامه تدور في إطار اجتماعي رومانسي، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها دورا من هذه النوعية.

وقال:عمري الآن 57 عاما، وفكرت في تقديم أفلام أكشن في السنوات العشر المقبلة، أريد أن أقوم بأفلام مثل سلسلة Mission Impossible "المهمة المستحيلة"، أعتقد أن تكنولوجيا صناعة الأفلام في الهند جيدة جداً في السنوات الثمانية الأخيرة وأريد أن أكون جزءًا منها.

وأضاف: شركتي تقوم بتطوير المؤثرات البصرية في الـ15 عام الماضية، وأعتقد أننا سابقين في استخدامها؛ لذا أريد أن أستخدم كل التقنيات التي نملكها لصناعة فيلم أكشن من الطراز المعاصر؛ لأن هذا ما يفضله الشباب حالياً، خاصةً أولادي يحبون مشاهدة أفلام الأكشن كثيراً.