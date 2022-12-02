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تعليق حساب كاني ويست على تويتر بعد انتهاكه سياسة المنصة

لندن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 11:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 11:42 ص

تم تعليق حساب كاني ويست على موقع تويتر بعد انتهاكه سياسة المنصة ضد التحريض على العنف.

وأكد النبأ الرئيس الجديد لشركة تويتر، الملياردير إيلون موسك، أمس الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وجاء ذلك بعد نشر مغني الراب الأمريكي سلسلة من التغريدات الغريبة، ظهر في إحداها رمز يجمع بين الصليب المعقوف ونجمة داود.

كما أثار ويست المزيد من الجدل عبر الإنترنت، من خلال تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع صاحب نظريات المؤامرة الأمريكي أليكس جونز أمس الخميس.

وأشاد ويست بالزعيم النازي أدولف هتلر خلال المقابلة التي غطى فيها وجهه بقناع.

ورد موسك على أحد مستخدمي تويتر الذي طلب منه "إصلاح كاني"، بقوله " حاولت القيام بما في وسعي".

وأضاف: "رغم ذلك، انتهك قاعدتنا ضد التحريض على العنف مجددا. وسيتم تعليق حسابه".


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