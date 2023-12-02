 وول ستريت جورنال: أمريكا أرسلت 100 قنبلة خارقة للتحصينات إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة - بوابة الشروق
السبت 2 ديسمبر 2023 11:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وول ستريت جورنال: أمريكا أرسلت 100 قنبلة خارقة للتحصينات إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة

د ب أ
نشر في: السبت 2 ديسمبر 2023 - 9:11 ص | آخر تحديث: السبت 2 ديسمبر 2023 - 9:11 ص
أفاد تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال، بأن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات وعشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى لاستخدامها في الحرب ضد حركة حماس في غزة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الجمعة، نقلا عن مسئولين أمريكيين أنه تم تزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات برأس حربي "بي ال يو-109" مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن ينفجر.

وقد بدأت عملية تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر إضافية، تشمل 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية، بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل ولا تزال العملية مستمرة.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الولايات المتحدة التي زودت أهم حلفاءها في المنطقة بأسلحة حتى قبل حرب غزة، لم تفصح من قبل عن عدد الأسلحة المقدمة لإسرائيل أو عدد القنابل الخارقة للتحصينات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك