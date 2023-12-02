9 شهداء وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة

استشهد 9 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مساء اليوم السبت، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «الجزيرة».

وأفادت وكالة «شهاب» الفلسطينية، بـ«وصول 6 شهداء بينهم طفل إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر قصف للاحتلال استهدف منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة».

واستشهد المئات من المواطنين وأصيب آخرون في غارات شنها طيران الاحتلال الحربي، ومدفعيته وزوارقه، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف خان يونس جنوب القطاع بشكل عنيف، حيث استشهد وأصيب عشرات المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة العبادلة في بلدة القرارة شمال شرق المدينة، ومنزل عائلة الأسطل وسط المدينة، كما استشهد 3 أطفال وأصيب 12 آخرين في قصف استهدف منزلا في المدينة.

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة النجيلي في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين أغلبهم نساء وأطفال.

وأشار مراسل «وفا» إلى أن مربعات كاملة تم اخلاؤها من مدينة خان يونس، إضافة إلى البلدات الشرقية، ما يضاعف أعداد النازحين بشكل كبير، مبينا أن مدفعية الاحتلال فصلت المحافظة الوسطى عن الجنوب.

وأوضح أن قوات الاحتال قسمت قطاع غزة إلى ثلاث قطع، شمال القطاع، والوسطى، والجنوب، فيما أن بين الوسطى والجنوب ما زال يوجد بعض الطرق الالتفافية وطريق الساحل.

وأفاد المراسل، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد أكثر من 150 مواطنا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث قصف الطيران الحربي عشرات القنابل على مربع سكني كامل قرب ديوان منتهى.

وأضاف أنه تم نقل أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى إلى المستفى المعمداني في غزة، في الوقت الذي ما زالت أعداد كبيرة تحت الركام.

وفي حي الزيتون، ارتكبت آلة الحرب عدة مجازر بعد قصف منازل لعائلات شحادة والسوافيري والنجار.

واستشهد عدد من المواطنين في أحياء مختلفة من مدينة غزة، كحي اليرموك والنصر والشيخ رضوان إضافة إلى تدمير مهول في المنازل والبنية التحتية.