دوت صفارات الإنذار، للمرة الثالثة اليوم السبت، في عدد من مستوطنات إسرائيلية بمنطقة غلاف غزة، عقب إطلاق رشقات صاروخية من القطاع.



وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن صفارات الإنذار دوت في نير عوز، وعين هشلوشا، وكيسوفيم، وعين هبسور، وماغين، دون تقارير فورية عن وقوع إصابات.



وهذه المرة الثالثة التي تتعرض فيها مستوطنات غلاف غزة، السبت، لرشقات صاروخية من القطاع الفلسطيني.



وتنفذ الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية على إسرائيل ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.



من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في منشورات متفرقة على حسابها على تليجرام، استهداف تحشدات لقوات الاحتلال شرقي مستوطنة ماغين، برشقة صاروخية.



وقالت القسام، إنها قصفت موقع كيسوفيم، وكيبوتس نيريم، وموقع العين الثالثة، برشقات صاروخية، وفق الكتائب.



وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.



وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية حيث استهدفت مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط أكثر من 240 شهيدا ومئات الجرحى.