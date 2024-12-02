هانتر بايدن يزعم بأنه سيكرس حياته لمساعدة المدمنين

قال هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أن عفا عنه والده في قضيتين أمام المحكمة، إنه ينوي تكريس حياته لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الإدمان.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس عنه القول: "لقد اعترفت بمسؤوليتي عن الأخطاء التي ارتكبتها خلال أحلك أيام إدماني. لقد تم استخدام هذه الأخطاء لإذلالي وفضحي وعائلتي علنا ضمن التلاعبات السياسية. لن أعتبر أبدا العفو الذي صدر اليوم أمرا كان يجب أن يحدث. وسأكرس حياتي التي تمكنت من استعادتها لمساعدة أولئك الذين ما زالوا مرضى ويعانون".



ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي، وقع أمس الأحد، مرسوما بالعفو عن نجله، رغم أن البيت الأبيض سبق أن أكد مرارا أنه لا يعتزم القيام بذلك.

وأثار صدور العفو المذكور، موجة من الانتقاد والشجب في الولايات المتحدة. وقال الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إن قرار جو بايدن بالعفو عن نجله هانتر هو مثال صارخ على انتهاك العدالة وسوء استخدام السلطة.

وأشار الرئيس المنتخب وأنصاره، إلى أن الكثيرين من الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، يقبعون في السجن، وتعرض البعض منهم للمحاكمة بشكل غير عادل وعوملوا كسجناء سياسيين.