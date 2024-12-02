مجلس التعاون الخليجي: ندعم مغربية الصحراء والحفاظ على أمن المغرب

جدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التأكيد على مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن المغرب واستقراره ووحدة أراضيه.

وأشاد المجلس، في البيان الختامي الصادر في أعقاب قمته الـ45 التي عقدت بالكويت أمس بقرار "مجلس الأمن رقم 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، بشأن الصحراء المغربية"، كما شدد على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

في نفس السياق، شدد المجلس الأعلى على "أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمغرب وتنفيذ خطة العمل المشترك.

وتناولت القمة الـ45 لمجلس التعاون الخليجي، العديد من ملفات التعاون بين دول المجلس، لاسيما السياسية والاقتصادية، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك، فضلا عن تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي.