مقتل شخصين وإصابة 33 إثر تحطم حافلة بالقرب من منتجع في فرنسا

تحطمت حافلة مساء يوم الأحد قرب منتجع للتزلج في جنوب فرنسا، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 33 على الأقل، حسبما قالت السلطات المحلية.

وكان هناك 47 شخصا، ومن بينهم السائق، على متن الحافلة عندما تحطمت بالقرب من منتجع بورت بويمورينز للتزلج، حسبما قالت الإدارة الإقليمية. وتم نقل سبعة أشخاص إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج.

وقالت السلطات المحلية إن تحقيقا أوليا أظهر أن الحافلة اصطدمت بجرف ، إلا أن الظروف الدقيقة للحادث لم تتضح على الفور.

وأظهرت صور نشرتها خدمة الإطفاء أن الحافلة اصطدمت بحافة جرف وتحطم جانبها الأيمن بشكل جزئي وسقط زجاجها الأمامي.

وشارك أكثر من 120 فردا في جهود الإنقاذ، من بينهم عناصر من إقليم كتالونيا الإسباني المجاور وأندورا. كما تم نشر مروحيات.

وقالت خدمات الطوارئ في إقليم كتالونيا على موقع إكس للتواصل الاجتماعي إن الحافلة تحركت في الأساس من بلدة لوسبيتاليت دي يوبريجات خارج مدينة برشلونة الإسبانية.