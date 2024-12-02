رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئوليته السياسية تجاه غزة 

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، المجتمع الدولي؛ لتحمل مسئوليته السياسية تجاه غزة، وأن ينقل موضوع غزة بسرعة إلى موضوع عمل جاد ينهي هذه المعاناة في غزة وفي فلسطين بشكل عام، من خلال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف مصطفى، خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الوزاري في القاهرة؛ للاستجابة الإنسانية: "نرحب بدور مصر المتميز في إقامة هذا المؤتمر، لكن أيضا نطالب المجتمع الدولي أن يتحمل مسئوليته ليس من ناحية مادية فقط وإنما من ناحية سياسية".

وتابع أن الطرف الإسرائيلي لا يحترم في أحد لا قانون دولي، ولا مواقف دولية، ولا قرارات أممية فصار الوقت مناسب أن يتم وضع حد لهذا التمرد الإسرائيلي.

ودعا المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته؛ لأن ينتقل إلى عملية جدية تعطي احترام للشعب الفلسطيني واستقلاله وحريته ولإحلال السلام للمنطقة.