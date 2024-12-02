نظمت في اليوم الثالث والأخير لمهرجان الأردن للإعلام العربي، مساء اليوم الأحد، ندوة بعنوان "القدس في الوجدان العربي".

وتحدث محافظ القدس عدنان غيث، الذي شارك عبر تقنية "زوم"، عن المخاطر التي تواجهها المدينة المقدسة والممارسات العدوانية التي يقوم بها الاحتلال.

وأكد أن ممارسات الاحتلال العدوانية تفاقمت بعد السابع من اكتوبر العام الماضي، بشكل يومي، وباتت تشكل تهديدا حقيقيا على المقدسيين ومنازلهم وممتلكاتهم، من خلال هدم المنازل والاستيلاء على الممتلكات والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.

وشدد غيث على أنه رغم حجم الاعتداءات المتكررة على المقدسيين ومعاناتهم اليومية، إلا أنهم صامدون في أماكنهم، مصرون على حماية المدينة.

بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق جواد العناني، أن القدس مدينة خالدة في التاريخ العربي والإسلامي، مشيرا إلى خطورة اللعب على مسميات الأماكن التي تستغلها إسرائيل لترسيخ فهم معيّن في أكثر من تجاه.

وفنّد العناني المزاعم الإسرائيلية حول المدينة، مؤكدا أهمية القدس كمدينة محاطة بالأرض المباركة، ولذلك فهي باقية في الوجدان الأردني والعربي على الدوام.

من جانبه، قال وزير الثقافة الأردني الأسبق عبد الله عويدات، "إنه لا يمكن لنا الحديث عن مدينة القدس بمعزل عن تاريخها العريق وحضورها الوجداني والإيماني في قلوبنا كعرب ومسلمين".

وتابع أن "المهرجان عندما يخصص جلسة لمدينة القدس فهي محاولة لإعادة التذكير بأهمية المدينة"، وأشار إلى أنها تتعرض اليوم لحملة شرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة تضافر جهود الجميع لتبقى القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين.

من ناحيته، شدد وزير الداخلية الأردني الأسبق سمير حباشنة، على أهمية الحفاظ على وحدة الصف العربي في مواجهة مخططات الاحتلال التي يحاول تكريسها لتهويد المدينة.

وأشار إلى عمق العلاقات الأردنية الفلسطينية، مضيفا أن قضية القدس هي القضية الوحيدة التي لا يختلف عليها أي مواطن عربي.