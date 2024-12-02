القيادة الوسطى الأمريكية: أفشلنا هجمات للحوثيين

قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها أفشلت هجمات للحوثيين على مدمرتين أمريكيتين وسفن تحمل العلم الأمريكي في خليج عدن.

وقالت القيادة الأمريكية في بيان نقلته قناة الجزيرة صباح اليوم، إن "هجمات الحوثيين لم تسفر عن إصابات أو أضرار للسفن والمدمرتين الأمريكيتين".

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.