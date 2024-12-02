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شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مواقع لبنانية

بيروت - معا
نشر في: الإثنين 2 ديسمبر 2024 - 10:42 م | آخر تحديث: الإثنين 2 ديسمبر 2024 - 10:48 م

أعلنت مصادر صحية في لبنان عن استشهاد 3 أشخاص بينهم مسعف، في غارة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان.

وجدد الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الإثنين، سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان، مستهدفًا أطراف بلدات مختلفة في إقليم التفاح.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة حوالي التاسعة والربع مساءً على أطراف بلدة أرنون، تلتها غارة أخرى قرابة التاسعة والثلث على المنطقة الواقعة بين مليتا وجرجوع.

كما استهدف الطيران قرابة التاسعة والنصف منطقة بصليا على أطراف بلدة جباع. تأتي هذه التطورات في إطار الخروقات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار، مع استمرار انتهاك الطيران الإسرائيلي للأجواء اللبنانية. مجدل سلم جنوبي لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بـ"تحليق متواصل للطيران المسير الحربي الإسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية، على علو مخفوض".

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