نتنياهو يبحث صفقة التبادل مع وزراء وفريق التفاوض الإسرائيلي

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا الليلة مع وزراء وفريق التفاوض المكلف بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، لبحث فرص إحياء مفاوضات صفقة التبادل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هناك تقدما في مفاوضات التبادل لكنه لا يشكل اختراقا، وإن النقطة المتعلقة بإنهاء الحرب لا تزال العقبة الأساسية في المفاوضات، وفقا لما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن عدد الأسرى الأحياء أقل من نصف الأسرى، وإن الجيش الإسرائيلي يؤكد أن الوقت مناسب جدا لاستغلال الإنجازات التي حققها وإبرام صفقة تبادل.

وأضافت المصادر، أن ممثل الأسرى بالجيش أبلغ القيادة السياسية بأن التقديرات تشير إلى تردي وضع المختطفين وأنهم يتضورون جوعا، وأن بعضهم يواجه خطر الموت.

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن المؤسسة الأمنية حذرت الحكومة من أن تفكيك حماس سيؤدي لانهيار النظام القادر على إطلاق الأسرى.

هذا وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الإدارة الأمريكية تعمل بشكل فعال مع جهات أساسية في المنطقة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى في غزة.

وأكد سوليفان أن التوصل لاتفاق صار أكثر ترجيحا الآن بسبب ما أسماه العزلة التي تعاني منها حركة حماس وخروج حزب الله من المعركة.