أبو الغيط: الدول العربية حققت نقلة نوعية بشأن الاستخدام الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي

شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، فى افتتاح أعمال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، والتي تعقد بتونس، تحت شعار الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل: من مجتمع المعلومات إلى مجتمع الذكاء".

وجاء ذلك بمشاركة رفيعة المستوي فى مقدمتها محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، و سفيان الهميسي وزير الاتصالات بتونس، و دورين بوجدان مارتن الامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى نخبة من العلماء والخبراء العرب والأجانب المتخصصين فى مجال الذكاء الاصطناعي.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط قد أدلي بكلمة هامة فى افتتاح قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، حيث نوه إلى أهمية وخطورة موضوع الذكاء الاصطناعي، لما له من تأثير علي جميع مناحي الحياة في الوقت المعاصر.

وأشار إلى أن القمة تعد فرصة جيدة لإجراء بحث جاد ونقاش موسع حول كيفية تحقيق التوازن المطلوب بين كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة الناتجة عن تأثير التنافس الحاد فى مجال الذكاء الاصطناعي علغ القيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية وبين تحقيق المكاسب المنتظرة الناتجة عما يتيحه الذكاء الاصطناعي من إمكانيات غير مسبوقة للنمو والازدهار البشري.

وذكر المتحدث الرسمي أن الأمين العام قد أشار إلى الرغبة الأكيدة عند عدد كبير من الدول العربية فى مواكبة التطورات السريعة والتحولات الجذرية التي يعيشها العالم، والاستفادة من الإمكانيات والطاقات الكامنة غير مستغلة بشكل كامل حتى الآن.

ولفت أبوالغيط إلى أن هذه الرغبة قد تبلورت فى قدرة هذه الدول على تحقيق نقلة نوعية واحتلال مكانة متقدمة على مسار الاستخدام الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار رشدي إلى أن الأمين العام دائما ما يحرص على دعم ورعاية مثل تلك الفعاليات الرامية إلى مواكبة متطلبات وتطورات العصر الحديث، خاصة وأن الجامعة العربية تولي اهتماما خاصا بموضوع الذكاء الاصطناعي وأبعاده، حيث تبلور هذا الاهتمام عبر عدد من المحطات الهامة خلال العام الحالي تحديدا، ابتداء باعتماد مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات للاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي فى مطلع هذا العام مرورا بالمبادرة العربية للذكاء الاصطناعي التي أقرتها القمة العربية التنوية الأخيرة فى بغداد وصولا الي اعتماد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب للميثاق العربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ليكون إطارا استرشاديا يضمن الاستخدام المسؤول والمنصف لهذه التكنولوجيا.