تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، الثلاثاء، اتخاذ "خطوات مهمة وملموسة" بشأن التطبيق الفعّال لاتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الدول الثماني النامية، وتوسيع نطاقها والشروع في مفاوضات حولها.

جاء ذلك في تدوينة له على منصة "إن سوسيال" التركية، تزامنا مع مشاركته في اجتماع مجلس وزراء تجارة دول مجموعة الثماني، الذي انعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة.

وحول الملفات التي ناقشها الاجتماع، قال الوزير التركي إنه تم اتخاذ "خطوات مهمة وملموسة" بشأن التطبيق الفعّال لاتفاقية التجارة التفضيلية لدول مجموعة الثماني، وتوسيع نطاقها، والشروع في المفاوضات المتعلقة بها.

وأكد استعداد تركيا لاستضافة أول اجتماع تفاوضي في إطار عملية توسيع لاتفاقية التجارة التفضيلية المذكورة.

الوزير التركي أعلن أيضا عزم المشاركين في الاجتماع على المساهمة في إرساء نظام تجاري داخل مجموعة الثماني، بحيث يكون أكثر عدلاً وشمولية وفاعلية.

والتجارة التفضيلية هي اتفاقية تعقدها الدول فيما بينها لخفض الضرائب والرسوم المفروضة على السلع والبضائع، ما يمنحها أفضلية على السلع المنافسة من الدول الأخرى.

وأُعلن رسمياً عن تأسيس مجموعة الدول الثماني النامية خلال قمة رؤساء الدول والحكومات التي انعقدت بإسطنبول في 15 يونيو 1997 (إعلان إسطنبول)، عقب مؤتمر "التعاون للتنمية" الذي عُقد في 22 أكتوبر 1996 بعد سلسلة اجتماعات تحضيرية.

وتضم المجموعة كلاً من تركيا، وبنغلاديش، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وأذربيجان.

وشهدت النسخة الـ11 لقمة المجموعة، التي انعقدت أواخر العام الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، انضمام أذربيجان أيضا إليها، ليرتفع بذلك عدد أعضاء المجموعة إلى 9.