كشفت وزارة الإنتاج الحربي، ضمن أحدث عروضها في مجال التسليح بجناحها في معرض «إيديكس 2025»، عن تجهيز مركبة خفيفة (4×4) بالمدفع الثنائي 23 مللي المضاد للطائرات، وذلك لأول مرة بعد سلسلة من عمليات التطوير الشاملة التي أجريت على المدفع لرفع كفاءته وتوسيع نطاق استخدامه.

وأوضحت الوزارة أن عملية التطوير شملت تقليل قوة الارتداد بشكل كبير، ما أتاح إمكانية تحميل المدفع على مركبة خفيفة مع الحفاظ على ثبات ودقة الأداء، إلى جانب تمكينه من التعامل مع الأهداف الأرضية والجوية على حد سواء.

ويتميز المدفع الجديد بمعدل نيران مرتفع يصل إلى 1600 طلقة في الدقيقة، وقدرة على التعامل مع الأهداف الأرضية لمسافة تتجاوز 2 كيلومتر، والأهداف الجوية لمسافة تزيد على 2.5 كيلومتر.

كما يمكن تشغيل المدفع في وضعي الإطلاق الزوجي والفردي، بما يمنح القوات مرونة أكبر في الاشتباك مع مختلف أنواع التهديدات، ويعزز قدرات الوحدات القتالية الخفيفة في بيئات العمليات المتنوعة.

وتندرج هذه المنظومة المتطورة ضمن جهود وزارة الإنتاج الحربي لتحديث منظومة التسليح ودعم القوات المسلحة بقدرات نوعية تتوافق مع أحدث المعايير العالمية.