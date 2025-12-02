النائب محمد أبو النصر: إيديكس 2025 يعكس حجم التقدم الذي حققته مصر في الصناعات الدفاعية

أشاد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالافتتاح المهيب للمعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025»، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، مؤكدًا أن الحدث يعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على تنظيم منصات عالمية تستقطب كبار المنتجين لنظم التسليح من مختلف الدول.

وأوضح أبو النصر أن الفقرات الفنية وعروض مشروعات التصنيع المشترك جاءت لتبرز حجم التقدم الذي حققته مصر في مجال الصناعات الدفاعية، وما توليه القيادة السياسية من اهتمام مباشر بتطوير هذا القطاع الحيوي.

وثمّن أبو النصر الكلمة المهمة التي ألقاها الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والتي أكد فيها أن المعرض أصبح منصة دولية رائدة لعرض أحدث التقنيات الدفاعية المتطورة، مشيرًا إلى التحولات المتسارعة في العالم والصراعات المعقدة التي تبرز أهمية امتلاك الدولة المصرية للقدرة الشاملة والاستعداد لمواجهة أي تهديدات، كما عكس تأكيده على صواب رؤية مصر وتحذيرات الرئيس المتكررة من مخاطر انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة قد تجر العالم إلى مصير مجهول، وهو ما تجلى بوضوح خلال مؤتمر شرم الشيخ للسلام.

وأشار أبو النصر إلى أهمية امتلاك مصر لمختلف عناصر القدرة الدفاعية باعتبارها استثمارًا في السلام وحماية للاستقرار، مؤكداً أن القوات المسلحة المصرية ستظل قوة حكيمة ورشيدة «تحمي ولا تهدد، تبني وتعمر»، لافتًا إلى الإشارة المهمة حول افتتاح المتحف المصري الكبير كأحد شواهد عظمة الدولة وربط الماضي بالحاضر والمستقبل، بما يعكس صورة مصر الحديثة التي تقدم نفسها للعالم من خلال معرض الصناعات الدفاعية، مؤكداً قدرتها على مواكبة التطور العالمي وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأعرب عضو مجلس الشيوخ عن تقديره للجولة التي قام بها الرئيس داخل المعرض، حيث تفقد الجناح المصري واستمع إلى شرح مفصل من إدارات الإنتاج الحربي، والعربية للتصنيع، والشركات المصرية المتخصصة، إلى جانب تفقد جناحي الإمارات والأردن، بما يعكس نهج الدولة في دعم الشراكات ونقل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون الدفاعي، مؤكداً أن هذا الاهتمام الرئاسي المباشر يعزز قدرات المؤسسات الوطنية ويرسخ مكانة مصر كدولة قادرة على تطوير منظومتها الدفاعية وفق أعلى المعايير الدولية.

واختتم النائب محمد عبدالعال أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن إيديكس 2025 يمثل نموذجاً عملياً لنجاح الدولة المصرية في بناء قاعدة صناعية دفاعية متطورة، وأن الجهود المستمرة التي تبذلها القيادة السياسية والقوات المسلحة تسهم في تعزيز الأمن القومي ودعم السلم الإقليمي والدولي، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم لتطوير القدرات القتالية وتحديث منظومة الدفاع، بما يجعل مصر دائماً في موقع القوة القادرة على حماية استقرارها وصون مقدراتها.