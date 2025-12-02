الأمم المتحدة تدعو إلى خفض التصعيد في البحر الأسود

دعا ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إلى خفض التصعيد في البحر الأسود، على خلفية الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية هناك.

وأجاب دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك الاثنين، على سؤال أحد الصحفيين بشأن الهجمات التي طالت سفنا تجارية في البحر الأسود.

وقال المتحدث إنهم يجددون التأكيد بأن الهجمات على المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما فيها منشآت الطاقة، "محظورة بموجب القانون الدولي أينما وقعت".

وشدد على أن الأمم المتحدة تطالب بخفض التصعيد، مؤكدا دعم المنظمة الدولية لوقف فوري وكامل وغير مشروط لإطلاق النار، في أوكرانيا، من أجل تحقيق "سلام دائم".

والثلاثاء، أعلنت المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل والبنية التحتية التركية، أن سفينة تحمل اسم "ميدفولغا-2"، تعرضت لهجوم بالمياه الدولية في البحر الأسود، أثناء إبحارها من روسيا إلى جورجيا.

وأواخر نوفمبر الفائت وقع هجوم استهدف سفينتي "كايروس" و"فيرات" في البحر الأسود أثناء إبحارهما من مصر إلى روسيا.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.