الكرملين: بوتين سيناقش إرسال منظومات إس-400 ومقاتلات سو-57 للهند

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن مسألة إرسال منظومات "إس-400" ومقاتلات "سو-57" إلى الهند تتصدر جدول الأعمال وستناقش خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي.

وأضاف بيسكوف، في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الهندية أجرته وكالة "سبوتنيك" باللغة الهندية: "هذه القضية على رأس جدول الأعمال، ولا أشك في أنه ستتم مناقشتها خلال زيارة بوتين إلى الهند".

وأضاف: "من المؤكد أن قضية طائرة "سو-57" ستكون على جدول الأعمال خلال الزيارة المقبلة". مؤكدا أنها "أفضل طائرة في العالم".

وتابع: "لا نستطيع تلبية احتياجات قواتنا المسلحة خلال العملية العسكرية الخاصة فحسب، بل يمكننا أيضا مواصلة عمليات التصدير"، بحسب شبكة روسيا اليوم.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى الهند الأسبوع الجاري يومي 4 و5 ديسمبر 2025.

وتحمل الزيارة طابعا استرتيجيا وتتيح فرصة لمناقشة شاملة لجميع بنود جدول أعمال العلاقات الروسية الهندية الاستراتيجية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والإنسانية، بالإضافة إلى بحث القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.