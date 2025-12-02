 الجيش السوداني يستعيد بلدة مبسوط بجنوب كردفان - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 8:15 م القاهرة
الجيش السوداني يستعيد بلدة مبسوط بجنوب كردفان

الأناضول
نشر في: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 7:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 7:58 م

استعاد الجيش السوداني، الثلاثاء، السيطرة على بلدة مبسوط بولاية جنوب كردفان (جنوب)، بعد معارك مع "الحركة الشعبية شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، المتحالفة مع قوات الدعم السريع، بحسب شهود عيان ومقاطع مصورة.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن قوات الجيش بسطت سيطرتها على بلدة مبسوط غربي مدينة العباسية تقلي بعد معارك مع قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وأوضح الشهود أنه بالسيطرة على مبسوط أصبحت كل المناطق غربي مدينة العباسية تقلي تحت سيطرة الجيش.

من جانبهم، بث عناصر من الجيش السوداني مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعلنون فيها سيطرتهم على بلدة مبسوط، غربي العباسية تقلي، التي يسيطر عليها الجيش أيضا.

ولم يصدر تعليق من الجيش أو الحركة الشعبية شمال حتى الساعة 17.00 تغ.

