 مسلحون يقتلون مسئولا حكوميا و 3 آخرين في شمال غرب باكستان - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 8:29 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

مسلحون يقتلون مسئولا حكوميا و 3 آخرين في شمال غرب باكستان

بيشاور - باكستان - أسوشيتد برس
نشر في: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 6:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 6:53 م

نصب مسلحون يشتبه في أنهم متشددون، كمينا لمركبة تقل مسئولا حكوميا في شمال غرب باكستان، اليوم الثلاثاء؛ مما أسفر عن مقتل المسؤول واثنين من حراسه وأحد المارة، بحسب ما أفاد به مسئولون.

وقال علام خان، مسئول بالشرطة، إن الهجوم وقع في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا.

وقد ذكر أن المسئول الذي قتل هو شاه والي، الذي كان يعمل في ميران شاه بالقرب من الحدود الأفغانية.

وجاء الكمين بعد يوم من مقتل ضابط شرطة كبير في تفجير انتحاري قرب مركبة للشرطة في منطقة لاكي مروت شمالي غربي البلا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، لكن من المرجح أن يقع الاشتباه على حركة طالبان الباكستانية، المعروفة باسم "تحريك طالبان باكستان".

وقد ألقت السلطات باللوم على الجماعة، المنفصلة عن حكومة طالبان الأفغانية لكنها متحالفة معها، في هجمات سابقة.

وشهدت باكستان ارتفاعا مطردا في عنف المتشددين؛ مما أدى إلى توتر العلاقات مع أفغانستان.

وتتهم إسلام أباد، "حركة طالبان باكستان" بالعمل بحرية داخل أفغانستان منذ سيطرة طالبان في عام 2021، وهو اتهام تنفيه كابول.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك