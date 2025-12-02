نتيجة انتخابات مجلس النواب في الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة تصويت الفردي في المرحلة الثانية بانتخابات بمجلس النواب في محافظات الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، اليوم الثلاثاء.

أولًا الإسماعيلية

الدائرة الأولى ثان الإسماعيلية

المرشح الفائز موسى خالد مبارك

تجرى الإعادة بين حسين عبدربه محمد ومحمد حفني الصافي

الدائرة الثانية القنطرة غرب

تجرى الإعادة بين محمد السيد طلبة وسلمان اليماني

الدائرة الثالثة القصابين الجديدة

المرشح الفائز سيد محمد عبدالجليل

تجرى الإعادة بين سامي محمد سليم وأحمد حمادة رشدي

ثانيًّا: محافظة السويس

الدائرة الأولى السويس

المرشح الفائز أحمد غريب حسين

تجرى الإعادة بين أحمد صبيح خشانة ومحمد فاروق الدمياطي

ثالثًا محافظة شمال سيناء

الدائرة الأولى أول العريش

المرشح الفائز هو أحمد محمود شعبان حمدان

الدائرة الثانية الحسنة:

تجرى الإعادة بين موسى محمد سليم وإبراهيم أغوينم مغنم

رابعًا: محافظة جنوب سيناء

الدائرة الأولى شرم الشيخ

المرشح الفائز هو حسين موسى جبلي صبيح

الدائرة الثانية الطور

تجرى الإعادة بين غريب أحمد حسان وماجد ربيع عطوه سالم