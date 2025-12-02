فنزويلا تواصل قبول المهاجرين المرحلين رغم تأكيد ترامب إغلاق مجالها الجوي

ستستمر الرحلات الجوية التي تديرها الولايات المتحدة لإعادة المهاجرين المرحلين إلى فنزويلا، على الرغم من تأكيد الرئيس دونالد ترامب على ضرورة اعتبار المجال الجوي للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية مغلقا.

وأعلنت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، أن الرحلتين الأسبوعيتين ستستمران بناء على طلب من إدارة ترامب.

وهذا يتناقض مع إعلان الحكومة الفنزويلية يوم السبت الماضي والذي يشير إلى أن سلطات الهجرة الأمريكية علقت الرحلات الجوية من جانب واحد.

وقد تم تقديم طلب للتحليق والهبوط أمس الاثنين من جانب شركة طيران "ايسترن ايرلاينز" ومقرها الولايات المتحدة بغرض السماح لها بالوصول إلى فنزويلا غد الأربعاء.

وأعلن وزير الخارجية الفنزويلي، الطلب اليوم الثلاثاء.

ويجري ترحيل الفنزويليين بشكل منتظم إلى بلادهم هذا العام بعدما تخلى مادورو، تحت ضغط من البيت الأبيض، عن سياسته طويلة الأمد المتمثلة في عدم قبول المرحلين من الولايات المتحدة.

ويصل المهاجرون بانتظام إلى مطار خارج العاصمة كاراكاس على متن رحلات جوية يديرها متعهد حكومي أمريكي أو شركة الطيران المملوكة للدولة في فنزويلا.

وعاد أكثر من 13 ألف مهاجر حتى الآن هذا العام على متن رحلات مستأجرة، آخرها وصل الجمعة.