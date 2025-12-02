أكسيوس: إدارة ترامب قلقة من الضربات الإسرائيلية المتكررة في سوريا

قال مسئولان أمريكيان بارزان لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلقة من أن الضربات الإسرائيلية المتكررة داخل سوريا تخاطر بزعزعة استقرار البلد وتقويض آمال إبرام اتفاق أمني إسرائيلي سوري.

وأوضح أحد المسئولان (مستخدمًا لقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو): "نحاول إخبار بيبي بأن عليه التوقف عن هذا الأمر لأنه إذا استمر سيدمر نفسه".

وبحسب "أكسيوس"، يعتبر دعم جهود الرئيس السوري أحمد الشرع لاستقرار سوريا وتشجيعه على الانخراط في عملية السلام مع إسرائيل عنصرين أساسيين باستراتيجية إدارة ترامب في الشرق الأوسط.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن ترامب وفريقه وقفوا مرارًا وتكرارًا بجانب الحكومة السورية في الصراع مع إسرائيل – وهي البلد الوحيد الذي شهد هذا الأمر في المنطقة.

ويوم الاثنين، كتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" دعمًا للشرع، قائلًا إنه "لمن المهم للغاية أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا، وألا يحدث أي شيء من شأنه أن يتعارض مع تطور سوريا إلى دولة مزدهرة".

وأوضح المسئولان الأمريكيان أنهما يعتقدان أن نتنياهو يتدخل بطرق غير مفيدة على الإطلاق، حيث أمر بعمل عسكري عبر الحدود في سوريا في عدة مناسبات، بما في ذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات التي شنت غارة على بعد أقل من عشرة أميال داخل الأراضي السورية، يوم الجمعة، تعرضت لإطلاق نار ممن وصفهم بمسلحين مجهولين بعد اعتقال مسلحين مشتبه فيهم، ما أسفر عن إصابة ستة جنود إسرائيليين.

وفي أثناء محاولته إخلاء قواته، شن جيش الاحتلال غارات جوية أسفرت عن مقتل 13 سورياً، معظمهم من المدنيين.

وبحسب "أكسيوس"، أثارت الغارة والغارات الجوية - التي وقعت خارج الجزء من الأراضي السورية الذي تحتله إسرائيل منذ سقوط بشار الأسد - غضب الحكومة السورية وأثارت دعوات من داخل سوريا للانتقام.

وقال مسئول أمريكي: "جن جنون السوريين. وطالب السكان بالانتقام بسبب مقتل مدنيين سوريين".

وأوضح المسئولون الأمريكيون، لـ"أكسيوس"، أن البيت الأبيض لم يتلق إشعارًا مسبقًا بالعملية الإسرائيلية، وأن الإسرائيليين لم يحذروا سوريا عبر القنوات العسكرية كما فعلوا في الحالات السابقة.

وزعم مسئولون إسرائيليون أن المشتبه فيهم كانوا جزءًا من جماعة تابعة لحماس وحزب الله، وخططوا لشن هجمات ضد إسرائيل، وأن إسرائيل أبلغت السوريين عبر القنوات المخابراتية.

وقال مسئول أمريكي بارز: "لا تريد سوريا مشاكل مع إسرائيل. هذا ليس لبنان. لكن بيبي يرى أشباحا في كل مكان".

وأضاف: "نحاول أن نخبر بيبي بأن عليه وقف هذا الأمر لأنه إذا استمر سيدمر نفسه – سيخسر فرصة دبلوماسية ضخمة ويحول الحكومة السورية الجديدة إلى عدو".