 ويتكوف يزور موسكو لإجراء مباحثات حول خطة السلام في أوكرانيا
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 7:51 ص القاهرة
ويتكوف يزور موسكو لإجراء مباحثات حول خطة السلام في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 7:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 7:29 ص

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن ويتكوف من المقرر أن يلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين بعد الظهر، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد سابقا زيارة المبعوث، من دون تقديم تفاصيل.

وتأتي الزيارة بعد اجتماع عقد في فلوريدا يوم الأحد بين مسؤولين أمريكيين ووفد أوكراني، أشاروا خلاله إلى إحراز تقدم، لكنهم شددوا على أن هناك الكثير من العمل الذي لا يزال ينتظر الإنجاز.

وتركز المناقشات على مقترح أمريكي مكون من 28 نقطة لإنهاء الحرب، التي تجاوزت ثلاثة أعوام ونصف.

وانتقد العديد من المراقبين الخطة واعتبروها "قائمة أمنيات روسية"، فيما أعادت بعض النقاط إلى صياغتها الشركاء الأوروبيون وأوكرانيا مع المسؤولين الأمريكيين، مع بقاء عدة نقاط مثيرة للخلاف.


