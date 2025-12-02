اعتقال ممثلة عليا سابقة للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في إطار تحقيق بشأن جريمة احتيال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا)، أن الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني تعرضت للاعتقال اليوم الثلاثاء في إطار تحقيق بشأن جريمة احتيال.

وقال مكتب المدعي العام الأوروبي، في بيان صحفي، إنه تم احتجاز شخصين آخرين مشتبه بهما بينما قامت الشرطة بعمليات تفتيش في الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في بروكسل وفي جامعة مرموقة في بروج.

وأضاف البيان، أنه تم تفتيش منازل المشتبه بهم أيضا.

وأوضح المكتب، أن خدمة العمل الخارجي الأوروبي وكلية أوروبا محور تحقيق بشأن احتيال محتمل له صلة بدورة تدريبية لدبلوماسيين، ممولة بأموال الاتحاد الأوروبي.

وتشغل موجيريني، وهي وزيرة خارجية إيطالية سابقة، حاليا منصب مدير الأكاديمية الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ورئيسة كلية أوروبا، وقد شغلت في السابق منصب رئيسة خدمة العمل الخارجي الأوروبي.

وذكرت بيلجا، أن المشتبه بهما الآخرين هما الأمين العام السابق لخدمة العمل الخارجي الأوروبي ونائب مدير كلية أوروبا.

وكانت خدمة العمل الخارجي الأوروبي، قد كلفت كلية أوروبا بتنفيذ برنامج تدريبي للدبلوماسيين المبتدئين بالاتحاد الأوروبي بعد تقديم العطاءات.

وقال مكتب المدعي العام الأوروبي، إن التحقيق المستمر يركز على ما إذا كانت الجامعة أو ممثلوها على علم بمعايير الاختيار مقدما أو كانت على علم بأنها سوف تفوز بالمشروع قبل نشر إشعار العطاء.

وأضاف "هناك شكوك قوية"، بأنه تم انتهاك القواعد المالية وتسريب معلومات سرية.

وأوضح مكتب الادعاء، التحقيقات جارية لاستيضاح الحقائق وتقييم ما إذا كانت أي مخالفات جنائية قد وقعت".