الأمم المتحدة: الإرهاب في إفريقيا يرتفع 250% خلال عامين ويهدد ملايين المدنيين

حذر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، رئيس مكتب مكافحة الإرهاب ألكسندر زوييف، الثلاثاء، من تصاعد وتيرة الإرهاب في إفريقيا، مؤكدًا أن "الهجمات العنيفة بالقارة ارتفعت بنسبة 250 بالمائة خلال سنتين".

جاء ذلك في كلمته خلال أعمال "المؤتمر الدولي الأول للضحايا الأفارقة للإرهاب"، المنعقد بالرباط ويستمر حتى الأربعاء، وفق وكالة الأنباء المغربية.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن حكومات إفريقية، ومنظمات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى خبراء وباحثين متخصصين.

وأشار زوييف إلى أن "إفريقيا أصبحت مركزًا للإرهاب، والمجتمعات الإفريقية هي اليوم الضحية الأولى لهذا التهديد العالمي". وأضاف أن تصاعد الهجمات أدى إلى نزوح ملايين الأشخاص، لا سيما في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.

كما أكد المسؤول الأممي أن المؤتمر يمثل "مرحلة مهمة في تعزيز الالتزام المشترك بدعم الضحايا والناجين من هذه الآفة العالمية"، داعيًا إلى وضع حقوق واحتياجات الضحايا والناجين في صميم العمل الدولي لمكافحة الإرهاب، مشيدًا بشجاعتهم وقدرتهم على الصمود.

وانطلقت أعمال المؤتمر بهدف إبراز آثار الإرهاب على الوضع الإنساني في إفريقيا، وتعزيز آليات الدعم والصمود على مستوى القارة، وينظمه وزارة الخارجية المغربية بدعم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.



