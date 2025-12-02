 رئيس نيجيريا يرشح رئيس الأركان السابق وزيرا للدفاع بعد أسابيع من إجباره على التنحي - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 9:36 م القاهرة
رئيس نيجيريا يرشح رئيس الأركان السابق وزيرا للدفاع بعد أسابيع من إجباره على التنحي

نيجيريا - أسوشيتد برس
نشر في: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 8:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 8:54 م

رشح الرئيس النيجيري بولا تينوبو، اليوم الثلاثاء، رئيس الأركان السابق وزيرا للدفاع بعد أسابيع فقط من إجباره على التنحي.

ولم يكن هناك تفسير فوري لسبب عودة الجنرال كريستوفر موسى، الذي قاد الجيش من عام 2023 حتى أكتوبر، في انتظار موافقة البرلمان.

وكان موسى قد أجبر على التقاعد خلال إعادة تشكيل للجيش. واستقال وزير الدفاع السابق، بادارو أبوبكر، يوم الاثنين، متذرعا بأسباب صحية.

وتضغط الولايات المتحدة على نيجيريا لبذل المزيد من الجهد لمكافحة الاضطرابات المميتة وعمليات الاختطاف الجماعي التي يرتكبها قطاع الطرق والمسلحون في شمال البلاد.

ورفض تينوبو مزاعم الولايات المتحدة بأن العنف يستهدف المسيحيين بشكل كبير، وأرسل مؤخرا فريقا دبلوماسيا إلى واشنطن، مما أدى إلى اتفاقيات بشأن شراكة أمنية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن تينوبو حالة الطوارئ، وأمر بتعيين جماعي لضباط الشرطة.

 

