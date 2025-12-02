تضامن الغربية: فحص 150 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية في 3 قرى

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، قافلة طبية للكشف المجاني على الأولى بالرعاية من أهالي قرية خرسيت بمركز طنطا، وقرية محلة أبو علي بمركز المحلة، وقرية كوم علي بمركز قطور.

شملت القافلة الكشف الطبي المجاني على 150 مواطنا في مستشفى طنطا الجامعي بجميع التخصصات، منها “صدر، وعيون، وأعصاب، وعظام، ومخ وأعصاب، وسمعيات، وجراحة عامة، وأطفال، وباطنة، ومسالك”، مع صرف العلاج اللازم لهم، وإجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية مجانا، مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة.

كما شملت القافلة إجراء عمليات جراحية للعيون، بداية من المياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورا بجراحات الشبكية.

من جانبها، أشادت الدكتورة حسناء إبراهيم، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، بمجهودات الجمعية في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري، والمساهمة في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدة توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء بالأسر الأكثر احتياجا في المحافظة.

وأضافت وكيل الوزارة أن الجمعية بالغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، منها مشاريع تنمية القرى الفقيرة، وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر المحتاجة، إلى جانب مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الأدوية اللازمة بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية.