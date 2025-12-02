شهدت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، الثلاثاء، حفل زفاف جماعي لـ54 زوجا برعاية أبوظبي ضمن احتفالاتها بالذكرى الـ54 ليوم الاتحاد الإماراتي الموافق 2 ديسمبر من كل عام.

وذكر مراسل الأناضول أن الحفل الذي جمع 54 عريسا وعروسا نظمتها الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3" بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة حمد السكنية غربي خان يونس جنوبي غزة.

وبين الركام، نُصبت منصة الزفاف التي حملت عنوان "ثوب الفرح"، تعبيرا عن إرادة الحياة وصنع الفرحة برغم القتل والتدمير بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية.

وحفت الأعلام الفلسطينية والورود ساحة الحفل، بينما أطلقت الأغاني والأهازيج والزغاريد، وجاب موكب الأزواج المكان، وسط حشد من الأهالي وشخصيات مجتمعية.

وذكرت منصة "عملية الفارس الشهم 3" الإلكترونية، أن اختيار العرسان جاء بعد قرعة شملت نحو 2651 طلبا، موزعين من مختلف مناطق قطاع غزة.

و"الفارس الشهم 3"، حملة إنسانية أطلقت في 5 نوفمبر 2023 بتوجيه من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، بهدف إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى المناطق الأكثر تضررا في غزة جراء الإبادة الإسرائيلية.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر الماضي، واصلت إسرائيل خروقها له واستهدفت فلسطينيين خارج المناطق التي انسحبت إليها بموجب الاتفاق، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بينما كان من المفترض أن ينهي الاتفاق إبادة جماعية بدأتها تل أبيب في 8 أكتوبر 2023.

وخلّفت تلك الإبادة أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، ونحو 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.