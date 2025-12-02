كشف حازم إمام، المدرب المساعد للزمالك سابقًا، حقيقة الأزمات التي صاحبت الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراة الأهلي في قمة الدوري، كما أدعى البلجيكي يانيك فيريرا.

وكان الأهلي قد انتصر على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري.

وقال حازم إمام في تصريحات لقناة النهار: "لم تكن ملاعب التدريب سيئة كما قال يانيك فيريرا إذ تدربنا في الكلية الحربية منذ البداية ثم طلب قص عشب الملعب وخرجنا للتدريب في ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدنا بعد 15 يوما وكانت حالة الملعب أفضل مما طلب حتى".

وأضاف: "حدث انقطاع بين مباراة الجونة والأهلي في الاشتراك الخاص بمنصة تحليل الأداء ولكن هذه ليست حجة فالجميع يعرف كيف يلعب الأهلي ولا تمثل أي عائق والمشكلة تمت حلها قبل مباراة الأهلي بيومين وعرفنا طريقة لعبه وكل المعلومات التي كنا نحتاجها".

وواصل حازم إمام: "الفريق لم يتم إعداده بدنيا جيدا ولكن فيريرا لم يقتنع من الأساس بوجود هذه المشكلة، بعض اللاعبين تحدثوا معي عن هذه المشكلة بشأن انخفاض المعدل البدني في النصف الثاني من المباريات".

قبل أن ينهي: "اللاعبون لم يتحدثوا معه بسبب شخصيته الصدامية مثل ما حدث مع سيف الدين الجزيري، وعندما تحدثت معه بشأن شكواهم قال لي إن هذه فلسفته التدريبية".