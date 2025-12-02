القبض على 3 أشخاص في بلجيكا بعد مداهمة الشرطة لمكاتب تابعة للاتحاد الأوروبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تم احتجاز ثلاثة أشخاص اليوم الثلاثاء عقب أن نفذت الشرطة عمليات بمقر دبلوماسي تابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل وفي جامعة نخبة في بروج.

وقال مكتب الادعاء العام الأوروبي في بيان صحفي إن خدمة العمل الخارجي الأوروبي وكلية أوروبا محور تحقيق بشأن احتيال محتمل له صلة بدورة تدريبية لدبلوماسيين، ممولة بأموال الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أنه تم تفتيش منازل المشتبه بهم أيضا.

وكانت خدمة العمل الخارجي الأوروبي قد كلفت كلية أوروبا بتنفيذ برنامج تدريبي للدبلوماسيين المبتدئين بالاتحاد الأوروبي بعد تقديم العطاءات.

وقال مكتب الادعاء العام الأوروبي إن التحقيق المستمر يركز على ما إذا كانت الجامعة أو ممثلوها على علم بمعايير الاختيار مقدما أو كانت على علم بأنها سوف تفوز بالمشروع قبل نشر إشعار العطاء.

وأضاف " هناك شكوك قوية" بأنه تم انتهاك القواعد المالية وتم تسريب معلومات سرية.

وأوضح مكتب الادعاء" التحقيقات جارية لتوضيح الحقائق وتقييم ما إذا كانت أي مخالفات جنائية تمت".