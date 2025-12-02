مقتل 10 أفغان برصاص حرس الحدود الإيراني أثناء محاولة عبور غير شرعي

أعلن مسئول أفغاني، اليوم الثلاثاء، مقتل 10 مواطنين برصاص قوات حرس الحدود الإيرانية، أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى إيران بدون وثائق.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية، محمد نسيم بدري، إن الواقعة حدثت في الليلة الماضية، على طول الحدود المشتركة في ولاية فرح الواقعة غربي أفغانستان.

وأضافت الشرطة، أن اثنين آخرين من المجموعة لا يزالا مفقودين. كما أكد مسئول آخر وقوع الحادث، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

جدير بالذكر أن آلاف الأفغان يحاولون دخول إيران بصورة غير نظامية كل عام، بسبب معانتهم من الفقر المدقع والبطالة والصعوبات الاقتصادية المستمرة في أفغانستان، التي لا تزال تواجه آثار الكوارث المتكررة وعقودا من الصراع.