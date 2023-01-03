وزارة الدفاع التايوانية تتعقب طائرة و3 سفن حربية صينية

تعقبت وزارة الدفاع الوطني التايواني، طائرة عسكرية صينية وثلاث سفن حربية، حول تايوان، صباحي أمس الاثنين و اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان أوردته صحيفة تايوان نيوز المحلية، أنه تم إرسال طائرات وسفن بحرية، واستخدام صواريخ أرضية؛ لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي الصيني.

وأكدت الوزارة أنه لم تعبر أي طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي خط الوسط لمضيق تايوان، خلال هذا الوقت.

وحتى الآن، أرسلت بكين 33 طائرة عسكرية، و10 سفن بحرية حول تايوان، ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي في تايوان.

وتُعرَّف تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز ردع الدولة المستقرة، والتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية لدولة دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة".