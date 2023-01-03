مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الـ17 في الإسكندرية

لقيت فتاة تدعى "نوران.م.ع"، 20 عامًا، مصرعها، اليوم الاثنين، إثر سقوطها من الطابق رقم 17 داخل منور عقار كائن في منطقة سيدي بشر "بحري" التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، شرقي الإسكندرية، دون بيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، حول إشارة من إدارة شرطة النجدة، تفيد ورود بلاغًا من الأهالي، عن سقوط فتاة من العقار رقم 7 شارع صيام المتفرع من شارع جمال عبد الناصر، منطقة سيدي بشر "بحري".

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الظاهري وجود جثة لفتاة مُسجاة في أرضية المنور، وغارقة في الدماء، متأثرة بإصابتها بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، إثر سقوطها من الطابق الـ17 بالعقار محل البلاغ.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبسؤال أسرتها أفادت في محضر الشرطة عدم معرفتها بأسباب الحادث، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في مصرع نجلتهم، فتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكه، وتحرر محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.