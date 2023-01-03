مسؤول عراقي كبير: سنستعيد أموالا مهربة إلى أمريكا

كشف مسؤول عراقي كبير اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستستعيد من الولايات المتحدة الأمريكية جزءا من الأموال العراقية المهربة من حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق في تصريح صحفي، أنه "خلال يومين سنسترد مبلغ مابين 80 إلى 81 مليون دولار من الولايات المتحدة الامريكية وهي جزء من الأموال العراقية المهربة من قبل النظام البائد وسنعلن عنها عند دخول هذه الأموال إلى البنك المركزي العراقي".

كما كشف عن إسترداد مبلغ 4 مليار دينار عراقي من أصل أكثر من 13 مليار دينار عراقي في إطار ملاحقة المتورطين في في سرقة القرن، وأن المتهم الذي تم إسترداد الاموال منه اليوم هو في طور المحاكمة وما تزال في ذمة المتهم 13 مليار دينار وبعض الملايين ونع

مل على استردادها".

وذكر رئيس هيئة النزاهة "لازلنا نعمل على إستجلاء خفايا قضية سرقة القرن، فالمبالغ كبيرة والمتهمين عددهم كبير.

وتابع أن أحد المتهمين بسرقة القرن يعمل في هيئة النزاهة وهرب إلى تركيا وحصل على جواز تركي ونعمل على تسليمه.

وأعلن العراق قبل أشهر عن فضيحة سرقة مليارين و500 مليون دولار مايعادل 3 ترليونات 700مليار دينار عراقي من أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين الحكومي من قبل 5 شركات أهلية عراقية وتم اعتقال احد المتورطين واستعادة جزءَمن المبلغ فيما لايزال العمل جار للبحث عن الآخرين بينهم موظفون حكوميون.