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أفاد التلفزيون الإيراني، بوقوع انفجار قرب الطريق المؤدي إلى قبر قاسم سليماني في محافظة كرمان.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، حشودا من الإيرانيين وهو في الشارع المؤدي إلى القرب.

ونقلت قناة الجزيرة، عن التلفزيون الإيراني الحديث عن انفجار أسطونات غاز قرب الطريق المؤدي إلى مرقد قاسم سليماني في محافظة كرمان.

وتحل اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

وقُتل قاسم رفقة أبو مهدي المهندس، الرجل الثاني في قيادة قوات الحشد الشعبي العراقية، وعشرة من نوابهم، في غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار مسلحة أثناء مغادرة موكبهم مطار بغداد الدولي في 3 يناير 2020.