 الحكومة: بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء اعتبارا من يناير الجاري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة: بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء اعتبارا من يناير الجاري


نشر في: الأربعاء 3 يناير 2024 - 2:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 يناير 2024 - 2:57 م

أحيط مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ببدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء اعتبارًا من أول يناير 2024، وذلك في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ لتطوير النظام الصحي من أجل تحقيق الرعاية الصحية المنشودة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وتخفيف الأعباء المالية عليهم عند الاحتياج للخدمات الصحية، ضمن خطة الدولة للتطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، والذي تم بالفعل بمحافظات: بورسعيد، والأقصر، والاسماعيلية.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة خالد عبد الغفار جاهزية عدد من المحافظات الأخرى، لبدء التشغيل التجريبي بها لمنظومة التأمين الصحي تباعاً، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع خاص بشأنها برئاسة رئيس الوزراء.


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