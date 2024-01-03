تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، شهرها الثالث مع ارتفاع أعداد الشهداء لأكثر من 22 ألفا، ومنذ اندلاع الحرب تتبادل إسرائيل وحزب الله اللبناني، الضربات على الحدود بين الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.

ومساء أمس، شنت إسرائيل ضربة جوية، استهدفت مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأسفرت عن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المتواجد في لبنان، صالح العاروري.

وقال مصدر أمني لبناني إن العاروري قُتل في الضربة الإسرائيلية وعدد من مرافقيه، دون تحديد عددهم، فيما أكد مصدر أمني آخر المعلومة ذاتها، موضحا أن طبقتين في المبنى المستهدف تضررتا إضافة لسيارة على الأقل، بحسب سكاي نيوز عربي.

فيما يلي أبرز المعلومات عن الضاحية الجنوبية لبيروت محل الضربة الإسرائيلية:

. تقع بين ساحل بيروت الجنوبي وبداية جبل لبنان شرق بيروت

. تتبع إداريا لمحافظة جبل لبنان "قضاء عالية بعبدا"

. تتألف من عدّة بلديات وبلدات

. تكمن أهميتها الإستراتيجية في وجود مطار رفيق الحريري الدولي

. تتميز بكثافة سكانية عالية

. معقل لـ"حزب الله" ومؤسسات المختلفة (إعلام وتربية وصحة).

. معظم سكانها من الطائفة الشيعية

. ازداد عدد النازحين الشيعة إليها مع بداية الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975

. اشتد اكتظاظ المنطقة بعد هجرة اللاجئين السوريين إليها بسبب تدنيّ مستوى الإيجارات.

. يوجود بها مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين بعدد سكان حوالي 25 ألف نسمة.

* خريطة الضاحية الجنوبية لبيروت

تبلغ مساحة الضاحية الجنوبية لبيروت 28 ألف كيلو متر، وتتكون عدّة بلديات وبلدات هي (الشياح، الغبيري، برج البراجنة، حارة حريك، بئر العبد، حي السلم، الليلكي، الشويفات، الجناح، الأوزاعي، المريجة، تحويطة الغدير).

وتظهر بعض الصور من خرائط جوجل موقع الضاحية وجودها وأهم المناطق بها، حيث تمتد إلى مشارف منطقة "خلدة" أسفل مطار رفيق الحريري الدولي.