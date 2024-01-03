محافظ جنوب سيناء: توسيع محطة معالجة الصرف الصحي بشرم الشيخ

أجرى اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، لتفقد مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي، ومشروع القرية التراثية، بمنطقة الهجن بشرم الشيخ، والوحدة البيطرية للهجن، ومبنى الرصد الأمني الموحد، للوقوف على مراحل التنفيذ بهم.

رافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، إنه جرى الانتهاء من مشروع التوسعات ببحيرات الأكسدة ا بنسبة تنفيذ 100%، وجرى تصميمها للعمل بطاقة 7500 متر مكعب في اليوم، وتعمل بنظام المعالجة الطبيعية الثنائية، وتتكون من 11 حوضًا، وتبلغ إجمالي تكلفتها 195 مليون جنيه.

وأوضحت أن المشروع يتضمن معمل لعمل التحاليل اللازمة للمياه، ومعمل لخدمة إجراءات مأمونية تداول الصرف الصحي للمحافظة من فنادق ومحطات الشركات، ومبنى للدخل والمصافي، وحوض اللاهوائي، وحوضي ترددي، و6 أحواض انضاج، وحوض موازنة، وخط السيب النهائي للغابة الشجرية، إضافة إلى مبنى المولد، والسور، ومبنى لوحات الكهرباء، والمبنى الإداري.

‏وأشارت إلى أن البحيرات تابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويعد المشروع استكمالًا للمرحلة الأولى للمعالجة الطبيعية، والتي تعد أول مسار الطيور المهاجرة والملاذ الآمن لها بعد طول المسار والقادمة من أوروبا.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن القرية التراثية تتضمن 10 ورش حرفية، وقاعتي عرض، ومخازن، ومسرح مكشوف، ومطعم بدوي، وحدائق مفتوحة ولاند سكيب.

ولفت إلى أنه جرى الانتهاء من كل الأعمال الانشائية والفرش، وأعمال المنصة الرئيسية بمضمار الهجن، ومدرجات الجمهور، والوحدة البيطرية وفرشها وتزويدها بالأدوية والأجهزة البيطرية اللازمة.

وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن أماكن "إيواء الهجن، ومسجد الهجن، وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية".

وأشار إلى مبنى مركز الرصد الأمني الموحد، مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بكافة مدن المحافظة بشكل عاك، و تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية بشكل خاص، إضافة إلى تأمين كل مدن المحافظة، وطريق شرم الشيخ النفق، وطريق شرم الشيخ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جارٍ تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية "الشركة العربية العالمية للبصريات.

وأكد أنه سيجري الافتتاح الرسمي لهذه المشروعات قريبًا، بحضور الوزراء المعنيين.